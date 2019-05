Vannes : deux jeunes gravement blessés dans un accident de scooter

Le conducteur du scooter a perdu le contrôle du véhicule à l'angle de la rue Mgr Yves Plumey et de la rue Auguste le Goff

Vannes, France

L'accident s'est produit un peu avant 03h00 du matin dimanche 19 mai à Vannes à l'angle de la rue Monseigneur Yves Plumey et rue Auguste le Goff.

Alors qu'ils étaient sur un scooter, deux jeunes hommes ont perdu le contrôle du deux-roues dans un virage. Ils ont percuté une voiture en stationnement avant d'être projeté contre le mur d'un local poubelle. Les deux occupants du scooter ne portaient pas de casques.

Le conducteur du deux-roues, âgé de 19 ans, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Vannes. Son pronostic vital est engagé, il souffre d'un traumatisme crânien et facial.

Le passager du scooter, âgé de 15 ans, et lui aussi blessé mais plus légèrement notamment à la mâchoire. Les analyses toxicologiques ont révélé qu'il avait consommé de l'alcool et du cannabis.

La police de Vannes a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l'accident.