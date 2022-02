Vannes : deux enfants de 10 et 12 ans en fugue, la police lance un appel à témoins

Deux enfants, Ilhan et Rachid, âgés respectivement de 10 et 12 ans, ont fugué ce mercredi soir à Vannes (Morbihan). Ils étaient placés en famille d'accueil. Ils sont partis en courant en direction du centre ville. Le commissariat lance un appel à témoins. Ils auraient pu essayer de rejoindre leurs cellules familiales.

Rachid Bacha est âgé de 12 ans. Il mesure 1 mètre 50, pèse 40 kg. Il a les yeux marron et ses cheveux sont bruns et courts. Le jour de sa fugue, il portait un blouson bleu marine, une veste grise, un jean gris et des chaussures grise et blanche.

Rachid Baha est âgé de 12 ans. - DR

Ilhan Demirguil est âgé de 10 ans. Il mesure 1 mètre 55 et pèse 50 kg. Ses cheveux sont bruns et ses yeux marrons. Lors de sa fuite, il portait un blouson noir avec un col en fourrure, un pantalon de survêtement bleu marine et des chaussures de sport noires.

Ilhan Demirguil est âgé de 10 ans - DR

Toute personne qui les aurait aperçus depuis mercredi soir est invitée à prendre contact avec le commissariat en composant le 17.