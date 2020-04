Vannes : il appelle 14 fois la police en quatre heures, parce qu'il veut un masque !

C'est ce qui s'appelle de l'acharnement. La police de Vannes a reçu 14 appels de la même personne en moins de quatre heures dans la nuit du 28 au 29 avril 2020. Que voulait cet homme ? Signaler un accident, appeler au secours? Non, il voulait savoir où trouver un masque chirurgical. Ses appels incessants ont bloqué la ligne dédiée aux urgences. L’intéressé sera poursuivi pour appels téléphoniques malveillants. Il encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

La police de Vannes rappelle sur sa page Facebook qu'abuser des numéros d’urgence est un délit et chaque appel injustifié retarde le secours d’une personne en détresse. Il ne faut composer le 17 que pour signaler une urgence.