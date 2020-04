Trois hommes ont tenté de braquer un tabac, en centre-ville de Vannes (Morbihan) dans la nuit de mercredi à jeudi. Arrêtés quelques kilomètres plus loin par la Brigade anti-criminalité, leur butin s'élevait à... quelques bonbons Ricola.

Vannes : ils braquent un tabac... et repartent avec des bonbons Ricola

C'est une histoire qui aurait pu terminer dans un album des pieds nickelés, ces escrocs pas très doués, stars des BD de l'avant-guerre. Comme le révèle Le Télégramme, le cambriolage d'un tabac dans le centre-ville de Vannes s'est soldé par un maigre bulletin : quelques boîtes de bonbons.

Jeudi, vers 3 heures du matin, les trois complices entrent dans le tabac La Civette, en centre-ville de Vannes, en fracassant la vitrine avec une plaque d'égout. Ils tentent de forcer le tiroir-caisse du commerce, mais sont mis en fuite par son propriétaire, qui habite au-dessus. Ils prennent alors la fuite, en emportant la seule chose à leur disposition... Des boîtes de bonbons Ricola.

Alertés par le gérant, et à l'aide des caméras de surveillance, les policiers de la Birgade anti-criminalité réussissent à arrêter les malfaiteurs dans le quartier de Kercado. Placés en garde à vue, les trois hommes, originaires de la région de Nantes et dont deux se disent mineurs, refusent de donner leur identité. La Twingo dans laquelle ils roulaient avait été déclarée volée deux jours plus tôt. Ils devaient être présentés à un juge ce vendredi après-midi.