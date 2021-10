Un jeune homme de 16 ans a été violemment agressé lundi 27 septembre à Vannes (Morbihan) par sept jeunes. La scène a été filmée et diffusée sur Internet. La police a interpellé trois individus.

Vannes : ils passent un adolescent à tabac et postent la vidéo sur Internet

Un adolescent vannetais de 16 ans et son père se sont présentés au commissariat de Vannes ce lundi 27 septembre vers 18h30 après une violente agression. Le jeune homme a été passé à tabac non loin du port par sept jeunes âgés de 16 à 17 ans. Il s'est également fait voler son téléphone portable et 10 euros.

Trois interpellations par la police

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Le motif de l'agression reste flou : querelle amoureuse ou trafic de stupéfiants ? La police a rapidement mis la main sur trois des principaux protagonistes. Un jeune de 16 ans a été interpellé dans le quartier Kercado. Il est connu pour trafic de stupéfiants. Un autre a été arrêté dans un foyer de jeunes travailleurs. Il détenait le téléphone portable de la victime.

Deux des trois jeunes interpellés vont être jugés par le juge des enfants. Ils ont rendez-vous devant la justice d'ici la fin de l'année.