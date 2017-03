Vannes : ivre, il roulait en s'éclairant avec son téléphone portable

Un habitant de Sarzeau (Morbihan) en état d'ivresse interpellé en périphérie de Vannes, lundi soir, par les policiers. Il roulait tous phares éteints, s'éclairant avec son téléphone portable. C'est son comportement qui a poussé les automobilistes à alerter les secours.

Le conducteur venait de Rennes et comptait se rendre à Lorient, ce lundi soir. Malgré son état, il prend bien la bonne route, à hauteur de Vannes. Mais son périple s'arrête là.

Il roulait sans éclairage

Pour mieux y voir, par la fenêtre ouverte, il utilisait l'application lampe-torche de son smartphone. Pas au bout de leur surprise, les policiers constatent aussi que la voiture n'a plus de pare chocs. On comprend pourquoi : fortement alcoolisé, il n'avait plus la maîtrise de son véhicule. La Direction des Routes de l'Ouest porte d'ailleurs plainte contre lui, pour la dégradation de cinq glissières de sécurité sur la route de Rennes.

Déjà condamné pour conduite en état d'ivresse, son véhicule a été saisi. Il est convoqué devant le tribunal de Vannes au mois de juin.