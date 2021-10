Vannes : Jean-François Bernard, violé à l'âge de 11 ans par un prêtre, appelle les victimes à parler

Le très attendu rapport Sauvé est publié ce mardi. Ce texte de plus de 1.000 pages fera état du nombre de victimes de pédocriminalité depuis 1950 dans l'Eglise. A cette occasion, Jean-François Bernard, victime du père Olivier de Scitivaux, témoigne et demande aux victimes de prendre la parole.

Jean-François Bernard, originaire d'Orléans et habitant à Vannes, a 49 ans. Il accuse le père Olivier de Scitivaux de l'avoir violé et agressé sexuellement entre 1981 et 1982 lors d'une colonie de vacances à Perros Guirec. Il avait 11 ans au moments des faits et n'a pas souhaité être auditionné par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase), il refuse "d'être considéré comme un chiffre".

Depuis deux ans et demi, cette instance réalise une enquête répertoriant des victimes de pédocriminalité au sein de l'Eglise depuis 1950. Jean-François Bernard a accepté de témoigner auprès de France Bleu.

De lourdes conséquences psychologiques

"Je ne peux plus mettre un pied dehors. Mes volets sont constamment fermés", raconte Jean-François Bernard. Ancien alcoolique, il n'a pas bu depuis trois ans après 27 ans d'addiction. Les difficultés afin de conserver un travail s’enchaînent, "je ne peux pas garder un travail plus de deux ans."

Jean-François Bernard accuse le père Olivier de Scitivaux de l'avoir violé et agressé sexuellement durant une colonie de vacances à Perros-Guirec alors qu'il avait 11 ans. Les souvenirs de ses nuits passées en dortoirs restent douloureux et précis, "le premier soir il a fait traîner une chaise pour vérifier que les gamins dormaient, il avait une bougie à la main, rapporte-t-il. J'ai ouvert les yeux terrifiés, je n'ai pas pu sortir un mot."

Jean-François Bernard se souvient que son "bourreau" a répété ce mode opératoire pendant toute la colonie de vacances, "c'était la nuit toujours, j'ai été épargné seulement trois soirs sur un mois."

Plusieurs tentatives d'alertes

Cet Orléanais explique avoir tenté de porter plainte lorsqu'il avait 19 ans "mais l'agent à l'entrée du commissariat m'a dit qu'ils avaient autre chose à faire". Second échec lorsqu'il retourne au commissariat à Vannes en 2017 puisque les faits sont prescrits.

Quatre autres victimes ont porté plainte contre le Père Olivier de Scitivaux. Ce dernier est actuellement sous contrôle judiciaire après avoir passé 10 mois en détention provisoire. L'instruction judiciaire sera prochainement clôturée et la procureure du Loiret devrait donc bientôt rendre son réquisitoire définitif.