Vannes : l'aire de jeux inclusive, adaptée aux enfants handicapés, vandalisée en pleine nuit

Elle est unique en Bretagne et en France. L'aire de jeux inclusive de Tohannic à Vannes (Morbihan) a été vandalisée dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre. Le maire ne cache pas sa colère et porte plainte.

L'aire de jeux inclusive de Tohannic à Vannes est la première du genre en Bretagne et en France. Elle a été inaugurée le 21décembre 2019 et elle permet d'accueillir tous les enfants valides, en fauteuil ou déficients visuels et auditifs. Mais dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre, le parc a été sérieusement endommagé. Des jeux ont été saccagés; des dalles de 30 à 40 kilos ont été déplacées.

L'aire de jeux inclusive de Tohannic dégradée - François Ars (Facebook)

Le maire en colère

David Robo, le maire de Vannes, ne cache pas sa colère. "Les dégradations sont très importantes alors que cette aire de jeux est l'exemple du bien vivre ensemble" explique l'édile "il y avait vraiment une volonté de nuire et de casser. Les Vannetais sont révoltés et écoeurés après ce qui s'est passé". La ville a porté plainte. Des caméras de vidéoprotection sont implantées à proximité de ce site. Le maire espère qu'elles permettront à la police nationale de retrouver rapidement les auteurs des actes de vandalisme.