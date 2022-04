Une jeune femme de 25 ans a été condamnée à 30 mois de prison ferme, à Vannes. Jeudi dernier, elle avait été interpellée avec plus de 600 grammes d'héroïne dans sa voiture, boulevard de Pontivy

Vannes : l'automobiliste avait plus de 600 grammes d'héroine dans le coffre de sa voiture

C'est une simple ceinture de sécurité pas attachée qui pousse les policiers à contrôler la jeune automobiliste de 25 ans, jeudi dernier, boulevard de Pontivy, à Vannes. La femme semble nerveuse, ne trouve pas ses papiers d'identité : en fouillant son sac, elle laisse apparaître plusieurs morceaux brunâtres, qui ressemblent beaucoup à de l'héroïne.

Devant les questions des agents de police secours, elle reconnait rapidement. Les policiers perquisitionnent son véhicule, et découvrent, dans le coffre, plus de 600 grammes d'héroïne, soit environ 30 000 euros à la revente, mais aussi de nombreux sachets en plastique et une balance, le parfait attirail du dealer. 675 euros en liquide sont également saisis.

Quatre cartes d'identité dans le véhicule

Plus étonnant, en poussant les recherches, les agents mettent la main sur quatre cartes d'identité : ils remontent jusqu'aux propriétaires, qui sont auditionnés. Il s'agit de consommateurs qui n'ont pas réglé leurs dettes de stupéfiants. A l'issue de sa garde à vue, l'automobiliste, inconnue des services de police, est présentée au procureur de la République.

Jugée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle est condamnée à 30 mois de prison ferme, et a interdiction de se rendre dans le Morbihan pendant plusieurs années. Elle a été placée en détention à Rennes-Vezin.