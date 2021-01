Vannes : le baron de la drogue condamné à 14 ans de détention

Roberto Blanchedent était accusé de trafic de stupéfiants de juillet 2017 à janvier 2019. Il était donc très attendu à cette audience. Jamais il n'a pu être entendu pendant la durée de l'instruction, car en fuite au Maroc. Prétextant, dans un courrier adressé au tribunal, être malade il a refusé d'être extrait de sa cellule de la prison de Vezin-le-Coquet, près de Rennes. Mais il précise, qu'il accepte d'être jugé. Il a donc été jugé en son absence. En l'absence de son avocat parisien également. Celui ci a envoyé un mail pendant l'audience expliquant que son client lui avait demandé de ne pas se présenter au procès.

Qu'à cela ne tienne, le box est vide, mais le tribunal examine le dossier.

La présidente revient sur l'enquête des policiers. Près d'une heure et demie de résumé. On y apprend les écoutes, les filatures, les surveillances, les caméras installées dans une chambre d'hôtel de Vannes ou en extérieur. Toutes ces opérations sont menées en 2017, 2018 et jusqu'à début 2019.. A Kercado, bien sûr, mais aussi dans des communes proches de Vannes, comme Séné ou Plescop, dans plusieurs quartiers de Vannes, là où les membres du réseau enterrent des dizaines de kilos de stupéfiants qu'il viennent chercher la nuit avant de conditionner la marchandise. La présidente du tribunal parle aussi des témoignages spontanés, comme celui de cette mère d'un jeune garçon, enrôlé comme guetteur puis comme vendeur et qui déclare aux enquêteurs que "Roberto Blanchedent est celui qui dirige le trafic"..

15 kilos de résine de cannabis pouvaient être écoulés chaque semaine, selon la procureure © Radio France - François Rivaud

Tout ramène à Roberto Blanchedent

Surnommé par les uns "Robert" ou par d'autres "le poto", présenté parfois comme "le big boss", le morbihannais de 32 ans, condamné une vingtaine de fois dont 6 fois pour trafic de stupéfiants, "est celui qui dirige, gère, organise... et sanctionne, aussi", déclare la procureure. Plusieurs témoignages le mettent en cause, explique la procureure et le présentent comme le chef qui organise tout depuis le Maroc. Un trafic, dont la plaque tournante est le quartier Kercado à Vannes. "Où on peut écouler au moins 15 kilos de résine de cannabis par semaine, soit plus d'une tonne sur la période concernée", continue la procureure, "sans oublier les 4 kilos hebdomadaires de cocaïne". On évoque un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros. Avec des journées à 15. 000 ou 20. 000 euros.