Onnie, la jeune chienne des pompiers de Vannes a été volée !

Vannes, France

Le vol a eu lieu le long de la RN 165, au Centre de secours de Vannes, ce dimanche 17 février entre 21h30 et 23h30. Onnie était dans une remorque blanche et noire cynotechnique, immatriculée DN-401-WD. La remorque et la chienne ont été volées. La remorque était attelée au véhicule du maître chien. Ce pompier était en intervention quand le vol a eu lieu.

Une chienne précieuse pour les pompiers bretons

Onnie est âgée de 9 mois, de race Rouge d'Hanovre, elle est en cours de formation pour la recherche de personnes disparues ou ensevelies. Pour les pompiers morbihannais "l'essentiel est de la retrouver ". Le SDIS 56 possède quatre chiens de recherche, pour quelques 70 interventions par an. Une plainte a été déposée. Si vous avez des infos, contactez la police.

L'appel à la solidarité est largement relayé sur les réseaux sociaux.