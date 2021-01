Vannes : le procès de celui que l'on présente comme le "baron de la drogue"

Roberto Blanchedent, 32 ans, a déja été condamné à plusieurs reprises. Il est depuis octobre 2020 en détention provisoire à la prison de Vezin le Coquet, à la suite de son arrestation en Espagne et de son extradition. L'Espagne, c'était sa 2 eme cavale.. Roberto Blanchedent n'avait pas attendu sa condamnation par la Cour d'Appel de Rennes en septembre 2019. Il avait profité d'un vice de procédure pour prendre la tangente. Auparavant en 2017 il avait déjà filé au Maroc avant de se rendre à la police un an plus tard.

Il a toujours nié être le patron du trafic de drogue à Vannes

La dernière fois que l'on a vu Roberto Blanchedent devant un tribunal, c'était en novembre, par visioconférence. Le tribunal de Vannes devait se prononcer sur son maintien en détention. "Une nécessité" pour le parquet qui voulait s'assurer de sa présence lors d'un prochain procès. De la prison de Vezin le Coquet et par écran interposé, Roberto Blanchedent s'en était tenu au strict minimum, déclarant seulement "je n'ai rien à dire". Le tribunal espère qu'il sera plus bavard lors de l'audience de ce jeudi. On peut en douter, car Roberto Blanchedent a toujours nié la moindre implication dans le trafic de drogue à Vannes.

Roberto Blanchedent n'était pas présent en octobre dernier au procès de la drogue à Vannes © Radio France - François Rivaud

Il comparait pour acquisition, transport, détention et cession de stupéfiants du 1 er juillet 2017 à janvier 2019.