Vannes : le toxicomane squatte un appartement et frappe son locataire

Il est pas loin de 3h du matin dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 août, lorsque la police de Vannes est appelée par un habitant de la rue de chanoines. Le trentenaire est paniqué, il explique avoir été chassé de son domicile par un squatteur. L'homme en question aurait également frappé de plusieurs coups de poing au visage son invité pour lui extorquer sa carte bleue et lui voler 500 euros.

Quand les policiers arrivent sur place, une femme ouvre la porte. Sur la table, les agents aperçoivent deux sachets contenant de la poudre blanche et un bang (tube utilisé pour fumer du cannabis). Le squatteur est là. Les policiers reconnaissent un homme de 39 ans, toxicomane mêlé à de nombreuses affaires de stupéfiants.

Il tombe du balcon en essayant de s'échapper

L'homme s'agace, hurle et tente de prendre la fuite par la fenêtre du premier étage. La rampe du balcon à laquelle il s'accroche s'effondre alors et il tombe sur un auvent. Le trentenaire est rattrapé par la police et placé en garde à vue. Lors de son audition il nie les faits et explique que les 500 euros lui ont été donnés pour régler une dette de cocaïne.

Il pourra s'en expliquer une nouvelle fois devant la justice ce vendredi 6 août. En attendant, il dort derrière les barreaux.