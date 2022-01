Vannes : Les anti passe reçoivent des PV pour non port du masque

Des militants anti passe sanitaire reçoivent en ce moment dans leurs boites à lettres des amendes pour non port du masque lors de leurs manifestations à Vannes. Ils affirment n’avoir eu ni avis, ni contrôle, ni interpellation sur le moment et soupçonnent l’utilisation de la vidéo-surveillance.

Eric affirme ne pas être un pro de la manif. A 51 ans il n'avait "pas défilé depuis le Lycée". Mais depuis 24 semaines, il est de tous les cortèges qui traversent Vannes pour dire non au passe sanitaire. Des rassemblements du samedi qui depuis des semaines n'ont plus d'organisateur, ne sont plus déclarées en préfecture et qui suscitent quelques agacements notamment chez les commerçants du centre ville. Le 11 décembre dernier, des manifestants avaient tenté d'entrer en force dans le marché de Noel soumis au passe. 2 personnes avaient été blessées. 3 plaintes déposées.

Un PV dans la boite

Mi décembre, il a reçu à son domicile un avis de contravention pour "violation d'une mesure imposant le port du masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de Covid-19". L'infraction est datée du 4 décembre à 14h15 esplanade Simone Veil, devant le port. Une amende à 135 euros. "C'était une demi surprise dit il. D'autres manifestants en avaient déjà reçus ( Ils seraient plus d'une dizaine dans ce cas) et nous avaient prévenus. La surprise c'est qu'aucun de nous n'a été apostrophé par un policier, ou interpellé. Donc on en a déduit que c'était de la vidéo-surveillance. Je n'ai pas été contrôlé récemment, je n'ai pas d'antécédents judiciaires. Comment ont ils su qui je suis et quelle est mon adresse ? "

Des PV dressés à la volée

Du coté des autorités on réfute l'utilisation des images vidéo. "C'est une mesure qui a été évoquée mais qui n'a pas été utilisée précise le Préfet du Morbihan Joël Mathurin. Parce que les personnes qui manifestent depuis maintenant 24 samedis sont bien connues des services qui sont sur le terrain". Les PV auraient donc été dressés à la volée, selon la nomenclature de cette procédure. "Les services ont constaté sur le terrain que ces personnes étaient présentes sans masque. Il n'y a pas eu de notification pendant la manifestation. Pour éviter tout trouble à l'ordre public, on procède à des notifications décalées".

D'autres PV à venir?

Pour autant , l'amende n'entame pas la détermination d'Eric. "Je continuerai à être de chaque manif. Ils veulent nous em... jusqu'au bout, on manifestera jusqu'au bout". Avec d'autres manifestants verbalisés, ils ont envisagé de prendre un avocat "mais c'est 700 euros par personne et le PV est de 135 euros. Certains ont déjà reçu 3 amendes, alors payer l'avocat et peut être les contraventions en plus ce n'est pas envisageable". D'autant que le représentant de l'Etat prévient : "les forces de police vont continuer à constater le non port du masque lors des manifestations et procéderont à des verbalisations qui seront notifiées également de façon décalée".