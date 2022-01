Vannes : un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une sexagénaire

Geneviève, 62 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis vendredi 21 janvier vers 11 heures. La police de Vannes lance un appel à témoins pour retrouver la sexagénaire.

Sa famille a signalé sa disparition vendredi matin, vers 11 heures. Geneviève, 62 ans, a quitté son domicile et n'a pas été revue depuis. La police de Vannes recherche cette femme qui mesure 1 mètre 70, qui a les cheveux gris, coiffés en carré, de corpulence assez mince. Elle portait un jean bleu, un manteau et des baskets marrons et blanches lors de sa disparition. Si vous disposez d'informations ou que vous l'avez aperçue, vous pouvez joindre l'hôtel de police de Vannes au 02 22 07 41 00.