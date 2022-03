Vannes : un appel à témoins après une disparition inquiétante

Désorientée, sous traitement médical pour une dépression, Geneviève Maury a quitté son domicile, square de Rohan à Vannes (Morbihan) samedi soir, vers 18h40, avant d'être retrouvée une heure plus tard. Malheureusement, elle est de nouveau partie de chez elle vers 22 heures. Depuis, elle n'a donné aucun signe de vie.

Cette Vannetaise de 61 ans, mesure 1 mètre 65, de corpulence fine et avec des cheveux courts, poivre et sel. Elle portait un jean et un blouson bleu clair au moment de sa disparition. Elle n'a pas de téléphone ni d'affaires personnelles sur elle. Cette bonne marcheuse pourrait déjà avoir fait quelques kilomètres. Les recherches n'ont rien donné ce dimanche. Si vous la voyez, vous pouvez contactez le commissariat de Vannes au 02 22 07 41 00.