Vannes : un conducteur de 23 ans roule à 200 km/h feux éteints

Lundi soir, vers 23 heures, un conducteur est surpris par la police à 100 km/h au lieu de 50, avenue de la Marne à Vannes. Ce dernier a ensuite pris la fuite à 200 km/h en direction de Lorient par la nationale 165. Sa course a finalement été stoppée à Pluneret.

Les policiers de Vannes, en patrouille, sont surpris lundi soir par le passage d'une BMW à vive allure avenue de la Marne. C'est un conducteur âgé de 23 ans et originaire d'Auray au volant. Il roule à 100 km/h au lieu de 50 km/h.

Les agents ne parviennent pas à arrêter le véhicule, celui-ci refuse de se faire contrôler et prend alors la fuite. Le jeune conducteur accélère et atteint une vitesse de 200 km/h en direction de Lorient sur la nationale 165. Il éteint ses feux. La situation devient très dangereuse, la police décide donc de ne plus le poursuivre.

Fin de la course à Pluneret

Une autre brigade circule dans les alentours d'Auray et parvient finalement à arrêter la course du conducteur au niveau de Pluneret. Il a été entendu ainsi que le passager. Le conducteur nie les faits mais le passager a reconnu la vitesse de circulation excessive et les feux éteints.

Le conducteur de 23 ans est convoqué le 1er décembre au tribunal.