Vannes : un enseignant de l'IUT agressé à son domicile par un ancien étudiant qui voulait se venger

D'après les premiers éléments de l'enquête, samedi matin, l'agresseur frappe l'enseignant au visage tout en le menaçant de le brûler et de le tuer. Il est un ancien étudiant de l'IUT de Vannes et de l'enseignant. Il est âgé de 31 ans. Interpellé dès dimanche à son domicile à Lorient, il est placé en garde à vue. Lors de son audition il raconte la rancoeur qu'il éprouve vis à vis de l'enseignant qu'il juge responsable de son échec à l'université. Il précise aussi qu'il a découvert par hasard il y a 2 ans l'adresse de la victime. Il explique également que la période de confinement a ravivé cette rancoeur. Déjà connu de la justice pour des histoires de drogue et des faits de violence, il a été placé en détention provisoire. L'enseignant souffre d'un oedème au visage. Une interruption temporaire de travail de 21 jours lui a été prescrite.

Dans un mail adressé aux enseignants et aux étudiants, la direction de l'IUT de Vannes évoque "un collègue très choqué psychologiquement". 3 semaines d'interruption temporaire de travail ont été prescrites à l'enseignant, à qui l'université procure le soutien d'un avocat. Une assistance psychologique lui a également été proposée.

Le Rectorat de l'Académie de Rennes assure l'enseignant de son soutien et évoque une situation révoltante.

Le communiqué du Rectorat.

"Les services du rectorat de la région académique Bretagne ont été informés de l’agression dont un professeur de l’IUT de Vannes a été victime le samedi 12 décembre à son domicile. Le Recteur d’académie condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence intolérable et demande à ses services de mettre tous les moyens en œuvre pour contribuer à l’enquête en cours et permettre la condamnation de l’agresseur. Le Recteur assure l’enseignant de son soutien et lui témoigne, ainsi qu’à ses proches, la profonde solidarité de la communauté éducative. Au nom des personnels de l’académie, le Recteur lui adresse ses vœux de prompt rétablissement, salue avec respect et admiration le courage de sa réaction et remercie chaleureusement les forces de l’ordre et les services de secours pour la rapidité et le professionnalisme de leur intervention qui ont notamment permis la prise en charge médicale de la victime ainsi que l’identification et l’interpellation de l’agresseur. En étroite relation avec la présidence de l’Université Bretagne Sud, dont l’IUT de Vannes est une composante de formation, le Recteur apporte également son soutien à l’ensemble des collègues du professeur agressé. Les services académiques se tiennent à la disposition des personnels de l’IUT qui éprouveraient le besoin d’être accompagnés pour faire face à cette situation révoltante et poursuivre sereinement leurs activités professionnelles. Après avoir assumé des missions pédagogiques en tant que chef de département et responsable des relations internationales, le professeur concerné exerce les fonctions de Directeur des études de la Licence professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique. Il s’agit d’un enseignant engagé, consciencieux et attaché à la réussite des étudiants dans leur parcours de formation comme dans leur vie professionnelle".