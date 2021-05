Vannes : un nouveau séisme de faible intensité ressenti ce dimanche soir

"Comme si un camion passait dans la rue, un grondement", écrit cet internaute sur Twitter depuis Etel, à l'ouest de Vannes (Morbihan). "J'ai entendu un boom", décrit une autre Morbihannaise. Un nouveau tremblement de terre de faible intensité a été ressenti à 20h26 dimanche 9 mai dans le Pays de Vannes.

Ce petit séisme a été évalué à 2,3 sur l'échelle de Richter d'après le Réseau national de surveillance sismique (Rénass). L'épicentre se situerait à Ploeren.

Des premières secousses le 17 février

Plusieurs secousses sismiques avaient déjà été recensées près de Vannes (Morbihan) le mercredi 17 février. L'un des tremblements de terre avait alors été évalué jusqu'à 3,1 sur l'échelle de Richter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les réseaux sociaux, des habitants de Ploemel, Saint-Avé et de Saint-Nolff expliquent avoir ressenti cette secousse.

Le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen, une ONG internationale, note de son côté un épicentre situé au sud et non à l'ouest de Vannes et évalue le séisme à 2,6 sur l'échelle de Richter :