Vannes : un réseau "Uber Shit" de vente de drogue démantelé

Les policiers de Vannes ont démantelé un réseau de revendeurs de drogues basé à Kercado. La livraison se faisait via Snapchat.

Les policiers de Vannes ont démantelé un réseau de trafic d'héroïne et de résine de cannabis vendredi 3 septembre. Les vendeurs livraient leurs clients à domicile.

Trois jours plus tôt, le 31 août, s'appuyant sur des renseignements qui leur ont été donnés, les policiers interviennent dans un appartement de la rue Winston Churchill, dans le quartier de Kercado à Vannes. Ils découvrent 14 grammes d'héroïne, 23 grammes de résine de cannabis, et 800 euros en liquide. Ils interpellent un jeune homme.

"Bonne came 56", "Allo la dose" : les dealers passaient par Snapchat

Des investigations sur le téléphone de ce dernier permettent de montrer qu'il échange avec ses clients via son compte Snapchat "Bonne came 56" pour leur proposer de la drogue avant de la leur livrer.

Rapidement, un deuxième vendeur est interpellé à son domicile de Locmaria-Grand-Champ. Une perquisition mène à une troisième personne, qui approvisionne les dealers via un autre compte Snapchat, "Allo la dose". Il est interpellé et placé en garde à vue. Les policiers découvrent à son domicile 10 000 euros en liquide et un petit atelier de découpe.

2 individus présentés au parquet

Les policiers identifient ensuite un quatrième individu, visiblement à la tête du réseau. Le jeune homme de 19 ans et d'origine albanaise est interpellé à la cité Kercado.

Ce dernier, ainsi que l'approvisionneur, ont été présentés au parquet vendredi 3 septembre. Les deux vendeurs ont quant à eux été libérés en attendant la décision du juge pour enfant.

Au total, 25 grammes d'héroïne, 100 grammes de résine et 11.000 euros ont été découverts.