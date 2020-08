Brigitte et Emmanuel Macron mangent une pizza dans un petit restaurant du Lavandou

Une pizza jambon, champignons, fromage : voilà ce que commande le président de la République quand il s'accorde une sortie comme "monsieur tout le monde" ce dimanche soir ! "Par contre Brigitte Macron, franchement je ne sais plus ce qu'elle a pris !" plaisante la co-gérante du restaurant Les Sirènes, à Cavalière, Geneviève Jouet. L'été dernier déjà, le couple présidentiel avait choisi cet établissement en bord de mer dans le Lavandou pour s'accorder une sortie familiale, s'échappant du fort de Brégançon.

Les Macrons ont passé deux heures dans le restaurant, en famille, avec les enfants et les petits-enfants de Brigitte. "C'était convivial, les enfants se sont amusés sur la plage... C'est quand même un honneur d'avoir le Président, après ils sont très sympathiques donc je n'ai pas été impressionnée, car ils se sont comportés comme des clients normaux" confie Geneviève.

"Pour pouvoir prendre la photo avec les employés, évidemment on a dû avoir des contacts physiques, mais ça a été hyper rapide !" explique la gérante quand on l'interroge sur les mesures barrières. -

"On n'a pas du tout parlé de politique, mais plutôt des vacances, même s'ils ne m'ont pas parlé de leur programme pour autant. Le président m'a demandé comment allait le travail, je lui ai dis que c'était difficile et qu'on espérait que l'année prochaine se soit un mauvais souvenir. Il a répondu 'Je l’espère, on fait tout pour' ".

Et quand on lui demande si le couple a l'air amoureux, Geneviève n'a pas d'hésitation : "Oui, oui oui. Dans la manière dont ils se parlent, dans le gestuel, on le sent, ils ont l'air complices. Je voyais qu'ils plaisantaient... Enfin, c'était un repas normal de famille quoi !"

à lire aussi Emmanuel Macron prend ses quartiers d'été au Fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas