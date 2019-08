Var : cinq suspects arrêtés après la fusillade d'Ollioules, qui avait fait trois morts dont une vacancière

La fusillade, dans une station-service d'Ollioules, dans le Var, avait fait trois morts, dont une vacancière victime d'une balle perdue. Elle avait eu lieu le 28 juillet dernier. Ce vendredi, cinq personnes ont été présentées à un juge et un suspect mis en examen.

Cinq personnes, soupçonnées d'avoir participé à des degrés divers à la fusillade d'Ollioules, qui avait fait trois morts dont une vacancière touchée par une balle perdue, ont été arrêtées et présentées à un juge d’instruction, a appris franceinfo ce vendredi.

Un suspect mis en examen

L'un des suspects a été mis en examen pour "homicides volontaires avec préméditation en bande organisée", "tentative d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes". Cet homme, âgé de 36 ans, est déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants. Il est notamment connu pour tenir un point de trafic à Ollioules. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

Victimes de la guerre que se livrent les trafiquants pour le contrôle de la drogue

Le 28 juillet dernier, ce règlement de comptes a fait trois morts : deux hommes de 29 et 30 ans, connus des services de police et de la justice, et une vacancière victime d'une balle perdue : Catherine Santos, 58 ans, originaire de Vesoul, était passagère d'un scooter piloté par son mari. Lui avait été gravement blessé.

Le couple, victime collatérale de la guerre que se livrent les trafiquants pour le contrôle du marché de la drogue, possédait une maison secondaire dans le Var et avait l'habitude de passer ses vacances près d'Ollioules.

20 kilos de résine de cannabis saisis pendant les perquisitions

Ce mardi 27 août, neuf personnes ont donc été interpellées par la direction centrale de la police judiciaire de Marseille. "Elles sont impliquées à des degrés divers par les éléments d'enquête, dont l'un des auteurs présumés", précise le communiqué. Quatre d'entre elles ont été relâchées et les cinq autres déférées ce vendredi devant un magistrat en vue de leur mise en examen. Lors des perquisitions, 20 kilos de résine de cannabis ont été saisies.