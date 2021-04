Var : la cagnotte pour aider le conjoint violent est supprimée

Plus de cagnotte pour Johan L, condamné pour violences conjugales en février dernier. Cet homme connu comme un représentant des sphères complotistes et d'extrême-droite purge actuellement une peine de 18 mois dans la prison de la Farlède.

Le prévenu avait bénéficié d'une grande solidarité pour payer ses frais de justice. Une cagnotte en ligne, sur le site Paypal, avait déjà réuni près de 12.000 euros en un mois. Une autre cagnotte était également visible sur le site On Participe. Cette cagnotte suscitait l'indignation. Le directeur général du site OnParticipe.fr a donc tenu à informer ce mercredi France Bleu Provence que "la cagnotte en question a été supprimée et le compte organisateur gelé". Jean-Christophe Macé explique :

S'il est légal de faire une cagnotte pour payer des frais de justice, la diffusion de thèses complotistes n'est pas compatible avec nos CGU. Nous assurons un travail de contrôle quotidien et ce type d'alerte contribue à rendre notre site plus sûr. Merci donc d'avoir mis cette situation en lumière. A titre d'information, la cagnotte était un doublon de celle active sur Paypal et n'a collecté aucune somme d'argent chez nous.