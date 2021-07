Var : un mort et trois blessés dans un accident de la route

La circulation a été interrompue plus d'une heure tôt ce samedi matin sur la RD43, à hauteur de Rocbaron. En cause, un accident de la circulation qui a nécessité l'intervention des pompiers et d'un hélicoptère des secours. Une personne est décédée et trois sont blessées, dont une gravement.