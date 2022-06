Var : un tir d'entraînement déclenche un feu de végétation dans un camp militaire, 200 hectares touchés

Depuis ce samedi matin, un incendie se propage dans le camp militaire de Canjuers dans le Var, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), sous le regard de 95 pompiers mobilisés mais impuissants. Les soldats du feu ne peuvent en effet pas intervenir puisque l'incendie évolue dans _"une zone polluée par des explosifs et des munitions non explosées"_, explique le Sdis du Var. Les explosions sont nombreuses depuis le début de l'incendie et une intervention serait trop dangereuse.

Les pompiers pourront intervenir une fois l'incendie sorti de cette zone dangereuse, ce qui devrait intervenir avant 19h30 ce samedi, estime le capitaine Olivier Pécot, chargé de la communication du Sdis 83. Les pompiers pourront intervenir à ce moment-là, même s'"ils vont tout faire pour l'arrêter avant". Des renforts aériens sont engagés. Jusqu'à présent, 200 hectares de végétation ont brûlé.

L'incendie a été déclenché peu après 9 heures par un tir lors d'un entraînement des militaires. Deux troupeaux de moutons ont été mis en sécurité par les pompiers, soit 2.500 animaux.