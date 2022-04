Var : un yacht prend feu à Saint-Mandrier, l'un des quatre marins porté disparu

Les sapeurs-pompiers du Var sont intervenus sur l'incendie d'un yacht, à Saint-Mandrier, au port SMI à Pin Rolland, dans la nuit de samedi à dimanche en plein weekend de Pâques. Trois marins sont sortis indemnes, un quatrième manque à l'appel selon les dernières informations communiquées par le SDIS.

Intervention sur l'incendie d'un yacht à Saint-Mandrier. - Pompiers du Var.

37 sapeurs-pompiers, aidés par deux ambulances, quatre engins d'incendie, une échelle aérienne et une cellule émulseur pour la production de mousse ont été mobilisés. L'intervention a commencé autour de 2h17 heures du matin. Des sauveteurs de la SNSM, une navette des marins pompiers de Toulon et des moyens anti-pollution venus de la base navale de Toulon ont été envoyés par la suite. Les pompiers ont bataillé pour éviter que le feu ne se propage et que les matières polluantes du bateau ne sortent du port.

Une voiture garée à proximité sur le quai a brûlé ; une barge et un yacht voisins ont également été endommagés. Le feu était toujours actif à 6h du matin, à l'intérieur du bateau, au moment où le yacht s'est mis à couler. Quelques centimètres du pont émergent encore. L'équipe de sauvetage aquatique des sapeurs-pompiers du Var s'active toujours sur place pour tenter de trouver le marin disparu.