Var : une automobiliste chute d'une dizaine de mètres au Val, son pronostic vital est engagé

Une automobiliste a chuté d'une dizaine de mètres ce dimanche soir. Les faits se sont produits vers 19h30 au Val, au niveau des cascades du Grand Baou, route de Carcès. Cette septuagénaire est sortie de la route et son véhicule s'est retrouvé sur le toit et en partie immergé. Des témoins ont donné l'alerte et ont retourné la voiture en attendant les secours. Ils ont sorti la conductrice et commencé un massage cardiaque.

A leur arrivée, les secours ont pris en charge la victime et l'ont remontée sur la route en formant une chaîne humaine.

Les soins d'urgence effectués par les témoins et par les secours ont permis de redonner une activité cardiaque à la victime. Toutefois, son pronostic vital est toujours engagé.