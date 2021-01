Varces : une jeune femme de 18 ans recherchée par les gendarmes

Les gendarmes de Vif lancent un appel à témoins pour retrouver Camille Desjacques, 18 ans, dont ses proches sont sans nouvelles depuis samedi. La jeune femme, domicilée à Varces, s'est déconnectée de tous les réseaux sociaux et a coupé son téléphone

Camille, 18 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche 3 décembre

Camille Desjacques, 18 ans, est domiciliée chez ses parents à Varces. Elle a quitté l'école et ne travaille pas. Samedi 2 décembre, elle passe la journée et la nuit chez une amie. Elle la quitte le lendemain matin.

Vue dimanche près de la gare de Grenoble

Elle a été aperçue dans le quartier de la gare de Grenoble, à Europole et depuis, plus aucune nouvelle. Il semble qu'elle ait coupé son portable et qu'elle se soit déconnectée des réseaux sociaux. Ses parents sont très inquiets. D'où cet avis de recherches.

Camille est grande et mesure 1m85. Mince, elle a les cheveux longs, un piercing dans le nez. Au moment de sa disparition, elle portait un legging, une doudoune et des bottes noirs.

Une piste en région lyonnaise

Les gendarmes pensent qu'elle pourrait se trouver dans la région lyonnaise, où elle aurait pu rejoindre un ami.

Si vous avez des informations, vous pouvez joindre la gendarmerie de Vif, chargée de l'enquête, au 0476726322.