Variants du Covid en Dordogne : le député Jean-Pierre Cubertafon suggère l'accélération de la vaccination

A l'image de ce qui a été décidé par la préfecture du Nord à Dunkerque, le député Modem Jean-Pierre Cubertafon suggère une accélération de la vaccination dans sa circonscription du Périgord, particulièrement touchée par la présence de variants du Covid-19.

"Il faut garder notre calme"

"Je suggère qu'on augmente - dans la mesure du possible - le nombre de vaccinations journalières" déclare le député de la 3ème circonscription de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon au micro de France Bleu Périgord. Sur les 160 cas de variants du coronavirus détectés en Dordogne, la majorité ont été découverts dans son territoire, le nord du Périgord et plus précisément dans le Nontronnais. "Aujourd’hui le centre de Nontron est capable de vacciner environ une centaine de personnes par semaine. Etant donnée la situation, je pense que l'on pourrait monter aux alentours de 250-300. Je l'ai proposé au préfet et à la directrice de l'ARS Dordogne" explique l'ancien maire de Lanouaille.

Face à la circulation de variants du coronavirus dans le Nontronnais, Jean-Pierre Cubertafon suggère l'accélération de la vaccination. Copier

"Cette situation est exceptionnelle et inquiétante mais il faut garder notre calme" poursuit-il. Selon lui, cette accélération "est la meilleure façon de ne pas être contaminé".

Il faut continuer à rester prudent concernant les gestes de précaution - Jean-Pierre Cubertafon

Un dépistage ciblé ce lundi

Le Nontronnais est particulièrement touché par la circulation des variants du Covid-19, jugés plus contagieux, selon l'Agence Régionale de Santé. Plusieurs cas de ces variants ont été détectés dans l'Ehpad de l'hôpital de Nontron. Pour limiter la circulation de ces mutations, 200 personnes ont été contactées et invitées à se faire dépister ce lundi au drive test laboratoire Novabio de la commune. Ces personnes sont des familles de résidents, des bénévoles ou des prestataires extérieur. Tous se sont rendus dans l'Ehpad de l'hôpital de Nontron entre le 1er et le 22 janvier dernier, date de la suspension des visites.

Un créneau leur est spécialement dédié de 12h à 17h ce lundi 15 février. "C'est important. C'est un devoir citoyen. Il faut le faire lundi car c'est une course contre la montre pour éviter la diffusion des variants que l'on maîtrise mal et qui peut-être engendreraient une efficacité vaccinale diminuée" expliquait Henry-Pierre Doermann, président des laboratoires Novabio en Dordogne sur France Bleu. Il invitait toutes les personnes contactées à se rendre à ce dépistage ciblé.