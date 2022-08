Variole du singe : la vaccination en pharmacie expérimentée dans cinq officines en France

Cinq pharmacies vont être autorisées à vacciner contre la variole du singe à partir de ce mercredi en France, a indiqué le ministère de la Santé ce lundi soir. Il s'agit d'une expérimentation menée dans des officines de Lille, Paris, Marseille et Fréjus.

Le ministère de la Santé va expérimenter la vaccination contre la variole du singe en pharmacie, a-t-il indiqué lundi soir. Cinq officines, situées à Lille, Paris, Marseille et Fréjus, seront autorisées à vacciner des personnes contre la variole du singe, à partir de mercredi. Deux pharmacies ont été retenues dans la capitale. Toutes sont situées à proximité d'hôpitaux qui sont en capacité de conserver les vaccins à -80°C.

Un bilan sera fait dans 15 jours à l'issue de cette expérimentation et pourrait déboucher sur un élargissement de la vaccination dans d'autres pharmacies. Le ministère de la Santé explique à l'AFP que l'objectif est de tester les "modèles d'organisation entre les officines et les hôpitaux qui reçoivent les doses", et "d'évaluer s'il n'y a pas de pertes de doses".

Les injections seront proposées aux personnes les plus à risques, c'est-à-dire aux homosexuels qui ont plusieurs partenaires et aux travailleurs du sexe, qui ne trouvent pas toujours de créneau de rendez-vous dans la centaine de centres ouverts.

Au 4 août, plus de 2.400 cas de variole du singe ont été recensés en France. A cette même date, seules 18.500 des 250.000 personnes éligibles ont été vaccinées.