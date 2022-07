Variole du singe - "Notre but: vacciner plusieurs centaines de personnes à Grenoble dans les semaines à venir"

En un mois, le nombre de cas de variole du singe a été multiplié par quatre : selon les chiffres de Santé Publique France, publiés ce mercredi 27 juin, on compte 178 cas de variole du singe en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 1.800 cas relevés au niveau national. "Nous sommes effectivement la troisième région de France en termes de nombre de cas, et on est dans une phase ascendante de l'épidémie", confirme Bruno Morel, directeur délégué à la veille et aux alertes sanitaires à l'ARS Auvergne Rhône Alpes. "Pas de panique, on a pas du tout pris de retard" dans la vaccination, assure le ministre de la Santé, François Braun, alors que les associations LGBT+ s'inquiètent. Où en est-on en Isère ? "On aura les doses pour vacciner plusieurs centaines de personnes à Grenoble dans les semaines qui viennent", assure Olivier Epaulard, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Grenoble.

"C'est vrai qu'au début, on avait l'impression qu'on n'avait pas suffisamment de doses. La production du vaccin contre la variole est faible, c'est une maladie éradiquée depuis des années", rappelle le professeur Epaulard. "Mais là elles arrivent, on les aura. Et notre but est de vacciner plusieurs centaines de personnes dans les semaines à venir". Pour l'instant, l'OMS souligne qu'il n'y a pas de vaccins pour tout le monde et recommande donc de donner la priorité à ceux qui sont le plus à risque, ceux qui sont malades et ceux qui les soignent ou font de la recherche.

Depuis le 10 juillet dernier, le gouvernement a donc ouvert la vaccination aux personnes homosexuelles, bi et trans, aux partenaires multiples, ainsi qu'aux travailleurs-ses du sexe et aux professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. "Le monkeypox se transmet par contact direct avec la peau - la bouche, le sexe, l'anus... - et en particulier lorsqu'il y a des boutons ou des croutes d'une personne malade", indique Bruno Morel. "Mais la contamination peut aussi faire via les postillons ou les éternuements d'une personne malade". Les cas graves sont extrêmement rares mais le professeur Olivier Epaulard en a tout de même quelques uns au CHU de Grenoble : "On a hospitalisé quelques personnes en raison de la douleur, car en fonction de là où sont les boutons, cela peut être douloureux... Mais on a pas observé de formes graves qui atteignent le cerveau ou les poumons".

Alors les autorités sanitaires incitent les personnes les plus à risque à se faire vacciner rapidement. "C'est important de faire la vaccination maintenant car l'épidémie est en train d'augmenter en ce moment. Donc ce n'est pas en septembre qu'il faut se faire vacciner, c'est plutôt avant la fin du mois d'août", insiste Olivier Epaulard. "La protection intervient sans doute une dizaine de jours après la première dose, et elle est encore plus importante après la deuxième dose, qui intervient 28 jours après la première".

Deux centres sont ouverts à Grenoble afin de se faire vacciner :

CeGIDD (centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic), 23 avenue Albert 1er de Belgique - 38000 Grenoble - Numéro de contact : 04 76 12 12 85

CHU Grenoble-Alpes - Service des maladies infectieuses et tropicales - Hôpital Michalon - Numéro de contact : 04 76 76 54 45

L'OMS conseille également aux homosexuels de limiter en ce moment le nombre de leurs partenaires. C'est aussi le message de l'ARS Auvergne Rhône Alpes : "La multiplication des partenaires sexuels est un facteur de risque pour la transmission du Monpeypox, comme d'ailleurs pour les autres maladies sexuellement transmissibles".

Par ailleurs, depuis le 13 juillet, un dispositif d'écoute est ouvert pour répondre aux questions concernant la variole du singe : « Monkeypox info service », accessible au numéro vert 0 801 90 80 69, tous les jours de 8h à 23h. Appel et service gratuits, anonymes et confidentiels.