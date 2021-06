"Vas-te rendre, tu as tué ma mère !" : la fille de la disparue de l'hôpital d'Avignon s'adresse au meurtrier

"Quand on m'a dit qu'on avait retrouvé ses ossements, ça m'a glacé le sang, j'ai eu un sentiment de rage". La fille de Marie-Pascale Sidolle, celle qu'on avait surnommé la disparue de l'hôpital d'Avignon, s'est confiée à France Bleu Vaucluse. Mercredi, les gendarmes lui ont annoncé que les ossements découverts en janvier à Aramon dans le Gard par un chasseur, étaient bien ceux de sa mère, dont elle était sans nouvelle depuis plus de deux ans.

"J'ai pleuré parce que même si je le pressentais, l'annonce d'avoir retrouvé ses ossements, ça m'a glacé le sang"

Le 14 avril 2019, Marie-Pascale Sidolle, une aide-soignante de 54 ans, disparaissait après avoir été aperçue une dernière fois sur le parking de l’hôpital d'Avignon. Depuis, malgré les recherches, on n'avait plus aucune nouvelle de cette habitante de Roquemaure. Jusqu'à ce que le procureur de Nîmes confirme l'identité de la dépouille découverte dans le Gard.

Stéphanie Sidolle raconte comment elle a appris la nouvelle : "les gendarmes m'ont téléphoné mardi. Dans la voix du gendarme, j'ai entendu qu'il était très impatient de me voir. Il n'a pas voulu m'annoncer la nouvelle par téléphone, donc je l'ai vu mercredi, je l'ai appris dans les locaux de la gendarmerie".

La fille de l'aide-soignante disparue depuis plus de deux ans, se remémore le choc que ça lui a fait, même si elle avait l'impression de s'y être préparée tellement de fois. "J'étais ni surprise, ni soulagée. J'ai eu un moment de choc pendant quinze minutes. J'ai pleuré parce que même si je le savais, l'annonce d'avoir retrouvé ses ossements, ça m'a glacé le sang.".

"J''ai un sentiment de rage. On n'a même pas retrouvé tout son squelette. Et ses os étaient mélangés à des ossements d'animaux"

Après l'émotion, c'est la colère qui prend le dessus. "J'ai eu un sentiment de rage, de voir dans quel état elle est aujourd'hui. On n'a même pas retrouvé tout son squelette. Et ses os étaient mélangés à des ossements d'animaux. Certains ont même été grignotés. Ce qu'il reste d'elle est en très mauvais état et je suis très en colère".

Les ossements de Marie-Pascale Sidolle ont été découverts en janvier par un chasseur dans la garrigue à Aramon. Il a fallu du temps pour les analyser. "Il y a plein de personnes qui me demandent mais alors du coup, tu vas pouvoir l'enterrer ? Mais je sais que ça va prendre du temps encore avant que je puisse récupérer ce qu'il reste de son corps".

"Ce qui me rend dingue, c'est de penser aux dernières minutes de sa vie, ce qu'elle a dû endurer"

Aujourd'hui Stéphanie Sidolle veut s'adresser au meurtrier de sa mère : "L'homme qui l'a enlevée, a prémédité son geste. Il avait tout organisé, parce que sinon on aurait pas mis tout ce temps avant de retrouver ses ossements", explique-t-elle. "Il a abandonné son corps comme ça dans la nature. Il lui a tout pris. Ce qui me rend dingue, c'est de penser aux dernières minutes de sa vie, ce qu'elle a dû endurer."

La voix qui tremble, Stéphanie Sidolle a un message pour l'homme qui a tué sa mère, elle le tutoie même. "Tu as fait souffrir assez de monde comme ça, tu as tué ma mère. Maintenant, il faut que tu te rendes, que tu ailles te dénoncer!". La fille de l'aide-soignante dit faire "une confiance aveugle aux enquêteurs" et a bon espoir que "la personne qui a fait ça, soit inculpée pour meurtre et qu'on ait assez de preuves pour lui faire finir sa vie en prison. J'espère que son meurtrier paiera pour ce qu'il a fait".

Le procureur de Nîmes a ouvert une information judiciaire pour meurtre et enlèvement.