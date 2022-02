Vasselay : une série d'incendies incite les habitants à la méfiance

Le dernier incendie en date remonte au 13 février : seize vaches ont péri après l'embrasement de leur hangar. Du matériel a aussi été détruit. On ne peut pas encore parler de psychose, mais les habitants commencent à se poser des questions sur cette mystérieuse loi des séries. En voudrait-on aux agriculteurs de Vasselay ?

Ils ne sont qu'une quinzaine sur la commune et trois ont déjà subi un incendie. Le premier, c'était le 28 novembre, une longère a été détruite. Le 22 janvier, c'est un pavillon qui est incendié, et le 13 février un hangar agricole. Son propriétaire qui a perdu tous ses bovins à viande, ne croit pas vraiment à un incendie accidentel, même si rien ne vient étayer pour l'instant ses doutes.

Seize bovins sont morts dans cet incendie © Radio France - Michel Benoit

Sa voisine explique la méfiance qui a gagné le village : _"On fait attention, on surveille. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Avec notre voisin , on était déjà vigilants. Il n'a pas eu de chance. L'enquête est loin d'être terminée. A priori, au mois de mars, des chiens vont venir sur les lieux pour relever des indices", e_t notamment un chien spécialisé dans la recherche de traces de produits accélérateurs de feu. Les habitants espèrent que les enquêteurs aboutiront rapidement. Ils s'en remettent, en attendant, aux rondes nocturnes de gendarmerie. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour venir en aide à l'agriculteur qui a perdu son troupeau.