Vaste coup de filet de la PJ à Toulon dans le milieu de la criminalité organisée

C'est un vaste coup de filet qui a permis l'interpellation de 19 personnes entre la semaine dernière et ce début de semaine dans le quartier toulonnais de Sainte Musse, ainsi qu'à la Seyne sur Mer notamment. Sept femmes et douze hommes dont un mineur impliqués à des degrés divers dans le trafic de stupéfiants mais aussi pour certains dans deux assassinats et une tentative d'assassinat perpétrés entre mars et juin dernier dans la Métropole toulonnaise. L'enquête a été diligentée par l'antenne PJ de Toulon avec l'appui de la direction interrégionale de la Police judiciaire de Marseille et la BRI.

Plus de 120 fonctionnaires ont été mobilisés pour procéder à ces interpellations en début de semaine dernière, des hommes de l'antenne PJ de Toulon, le la DIPJ de Marseille, du Raid et de la BRI. Dix sept objectifs dans leur viseur. Il est assez rare qu'autant de moyens humains soient déployés dans ce type d'affaires côté police. Cela permet d'apprécier le niveau de dangerosité des mis en cause. Les perquisitions ont d'ailleurs permis de découvrir de nombreuses armes et leurs munitions : pistolets mitrailleurs, pistolets automatiques, kalachnikovs, armes longues et fusils à pompe, ainsi que des gilets par balles. 15 000 euros en liquide ont également été saisis tout comme de la résine de cannabis, de l'herbe et de la cocaïne. L'attirail complet de la criminalité organisée.

Une équipe agressive

Avec toute sa dimension dangereuse. "Il s'agit vraiment d'une équipe très agressive" commente une source proche du dossier. Une équipe à tiroirs capable de prendre des risques considérables pour arriver à ses fins. D'ouvrir le feu par exemple en pleine rue un soir de mars dernier. L'homme visé vient de sortir de sa voiture, il n'est pas loin d'une agence bancaire du quartier Bon rencontre de Toulon quand il est abattu. La deuxième cible échappe à la mort en mai dernier à la Garde. L'homme attend devant un magasin son ouverture pour faire ses courses, aux côtés d'autres clients, tous potentiels victimes. Mais la deuxième fois, le commando ne loupe pas son coup. Le miraculé est rattrapé par son destin le 29 juin dans un immeuble de la Valette. Le commando, 3 ou 4 hommes laissent sur place une 20 aine de douilles et des impacts sur toute la façade.

à lire aussi Un jeune homme abattu à La Valette-du-Var

"C'est un conflit sérieux qui oppose deux clans rivaux. Le trafic de drogue, c'est dangereux, et ça tue" résume le Parquet de Toulon qui se souhaite pas en dire d'avantage sur l'instruction en cours. Un résumé certes très simpliste mais terriblement réaliste. Cette nouvelle vague d'interpellations devrait donc mettre pour quelques temps en tout cas, un frein aux ambitions des teneurs de la Poncette, cette cité en guerre avec leurs rivaux, voisins, des Oeillets.

Sur les 19 personnes interpellées, 11 ont été déférées et 10 ont été placées en détention provisoire après avoir été mises en examen notamment pour trafic de stupéfiants, assassinat et tentative d'assassinat, association de malfaiteurs.