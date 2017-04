Coup de filet antidrogue en Lorraine : six personnes en détention provisoire

Gendarmes et policiers ont mené un vaste coup de filet antidrogue dans le nord de la Meurthe-et-Moselle les 13 mars et 2 avril 2017. L'opération a conduit au placement en détention de six personnes et à la saisie de 1,5 kg d’herbe de la cocaïne en petite quantité et des armes.

Les policiers de Meurthe-et-Moselle annoncent ce mardi une vaste opération antidrogue sur leur page Facebook. Une opération de police judiciaire conjointe « police nationale – gendarmerie nationale – GIR Lorraine » menée en deux phases pour stopper un trafic dans le Pays-Haut le 13 mars et le 2 avril 2017. Des moyens importants ont été déployés pour les interpellations et les perquisitions.

1,5 kg d’herbe, de la cocaïne et des armes

Selon la gendarmerie, 27 personnes âgées de 15 ans à 30 ans ont été placées en garde à vue. Une trentaine de consommateurs ont été entendus. À l'issue de leurs auditions, 6 personnes ont été placées en détention provisoire et les autres sous contrôle judiciaire. Lors des perquisitions, 1,5 kg d’herbe, de la cocaïne en petite quantité et des armes, dont un fusil à canon scié, ont été découverts. Huit véhicules et du matériel multimédia ont été saisis. Selon le communiqué de la gendarmerie : "Cette opération a permis de mettre fin à un réseau de revente de stupéfiants allant jusqu’à 2 à 3 kg écoulés par semaine sur Val-de-Briey, Jarny voire Metz."