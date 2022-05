Vaste coup de filet contre l'ultra-droite en Alsace

Plus de 200 gendarmes mobilisés mardi matin en Alsace pour une vaste opération dans les milieux de l'ultra-droite indique la préfecture du Haut-Rhin.

Une opération de gendarmerie de grand ampleur a eu lieu mardi matin en Alsace. Plus de 200 gendarmes ont été mobilisés pour un vaste de coup de filet dans les milieux de l'ultra-droite.

Il s'agissait de visites administratives autorisées par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris, en lien avec parquet national antiterroriste. Elles ont mené simultanément dans plusieurs endroits des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

Acquisition et détention illégale d'armes

La préfecture du Haut-Rhin indique que "ces visites administratives" concernaient "des vérifications portant sur l'acquisition et la détention illégale d'armes par des individus en lien avec la mouvance de l'ultra-droite".

Les groupements de compagnies départementales de la gendarmerie du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la section de Recherches de Strasbourg et le GIGN ont été déployés. A midi, l'opération était toujours en cours. On ne sait pas encore s'il y a eu des interpellations.