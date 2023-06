Vaste coup de filet contre un groupe de voleurs qui sévissait en Mayenne

Après plusieurs mois d’enquête, neuf personnes ont été interpellées ce mardi en Mayenne, dans l'Orne et l'Eure dans le cadre d'une enquête sur de nombreux cambriolages. Des vols qui ont eu lieu dans le Nord-Mayenne entre mars et novembre 2022, dans des ateliers municipaux, des commerces et chez des particuliers.

"Les investigations réalisées par les gendarmes ont permis d’identifier un groupe d’individus structuré, indique la procureure de la République de Laval Anne-Lyse Jarthon. Le préjudice porte notamment sur de l’électroportatif, des véhicules, des remorques et carburant pour une valeur estimée à 200 000€. Les perquisitions menées ont d’ailleurs permis de retrouver une partie des objets provenant des cambriolages."

Les individus interpellés ont reconnu leur implication en garde à vue. Cinq hommes déjà condamnés à de multiples reprises, parfois même ensemble pour des faits similaires étaient présentés ce vendredi au tribunal de Laval en comparution immédiate. Leur procès a finalement été renvoyé au vendredi 16 juin. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant. Trois autres mis en cause sont convoqués le 15 décembre prochain devant la justice.

De nombreuses communes et des entreprises se sont constituées partie civile comme la ville de Mayenne. Le maire Jean-Pierre Le Scornet parle d'un préjudice de 25 000 € lors d'un vol dans les ateliers municipaux en septembre dernier, de matériel de motoculture par exemple