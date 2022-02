Vaste coup de filet dans le milieu de la prostitution dans le Gard

Vaste coup de filet dans le milieu de la prostitution ce mardi matin dans la région de Nîmes et bien au delà. Huit personnes ont été placées en garde à vue par les enquêteurs de la police aux frontières. Le réseau connaissait de nombreuses ramifications puisque les policiers sont intervenus non seulement à Nîmes, dans les quartiers populaires Richelieu et Gambetta, mais aussi à Marguerittes, Rousson et même jusqu'en Lozère, au Collet-de-Dèze. La filière faisait venir de jeunes africaines de Guinée équatoriale qui arrivaient sur le territoire français sans titre de séjour et qui étaient ensuite contraintes de se prostituer en bordure de routes fréquentées ou dans des appartements.

Parmi les huit personnes placées en garde à vue, se trouve un couple suspecté d'avoir joué un rôle clé notamment en logeant les prostituées, mais sans que les enquêteurs puissent déterminer pour l'instant s'ils étaient à la tête du réseau. Ce coup de filet faisait suite à de longues investigations menées depuis près de trois ans par les hommes de la police aux frontières qui agissaient sur commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction pour traite d'être humains en bande organisée, proxénétisme et séjour irrégulier.