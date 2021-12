Vaste coup de filet dans le monde du cheval pour des soupçons de dopage et de triche

La police judiciaire a réalisé mardi une série d'interpellations dans le monde des courses hippiques sur fonds de dopage et de triche. Onze personnes, dont des entraîneurs, des jockeys et des vétérinaires, ont été placées en garde à vue.

Coup de tonnerre dans le milieu réputé fermé et feutré des courses hippiques. Mardi, la police judiciaire a réalisé une vaste série d'interpellations : trois entraîneurs issus d'une même famille très connue du milieu, des jockeys et des vétérinaires. Onze personnes ont été placées en garde à vue mercredi, soupçonnées de dopage sur les chevaux et de triche pendant les courses. Au terme de leur garde à vue, six suspects vont être déférés ce jeudi en vue de leur mise en examen, selon les informations du Parisien.

Cela fait suite à une enquête ouverte il y a dix mois et qui concerne particulièrement la famille Rossi, très implantée dans les Bouches-du-Rhône où elle dispose d'un grand centre d'entraînement à Calas, village situé à 30km au nord de Marseille. Les entraîneurs Frédéric Rossi et ses neveux Cédric et Charley font partie des onze personnes placées en garde à vue par les policiers du Service central des cours et jeux (SCCJ). Plusieurs personnes qui travaillent avec la famille Rossi, des vétérinaires, des jockeys et des préparateurs, sont également auditionnés. Quatre d'entre elles le sont uniquement en qualité de témoins.

Plusieurs perquisitions ont eu lieu, notamment au centre d'entraînement de Calas.

Une trentaine de courses suspectes en 2021

Selon un enquêteur de la SCCJ, "une trentaine de courses sur l'année 2021" sont dans le viseur de la police. "Un nombre assez conséquent sur une période assez courte", souligne le service. Par ailleurs, au-delà du dopage, des soupçons de tricherie pèsent sur certaines de ces courses, dont plusieurs ont été observées par les policiers du SCCJ. Des jockeys pourraient ainsi avoir "retenu" leur pur-sang pour ne pas l'emporter et "faire remonter sa cote" pour la course suivante, décrypte une source proche du dossier.

L'évaluation complexe des gains ainsi indûment obtenus est en cours d'évaluation par les enquêteurs et doit aussi intégrer "l'effet positif à la revente" de chevaux mieux cotés grâce à cette triche. En attendant les résultats de l'enquête, une dizaine de chevaux ont été saisis au centre de Calas mais aussi à Chantilly, où la famille Rossi dispose d'une annexe. Certains équidés pourraient ainsi être revendus par l'État, via l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), au même titre que les voitures de luxe de certains criminels. "Ce genre de mesures est très mal ressenti dans le monde du cheval", souligne une source proche du dossier.

Frédéric Rossi déjà impliqué dans une affaire de dopage

Âgé de 53 ans, Frédéric Rossi entraîne plus de 150 chevaux et se présente sur son site internet comme le membre d'une "grande famille des courses", fils d'Henri Rossi, grand jockey de la région puis entraîneur. Il figure à la cinquième place du classement des entraîneurs établi par France Galop avec 94 victoires en 2021, qui ont rapporté au total 2.512.625 euros de gains. Ses neveux Cédric et Charley figurent respectivement à la 10e et 36e place.

En 2020, cet entraîneur à succès a remporté sa première course labellisée "Groupe 1", le plus haut niveau des courses de galop, sur l'hippodrome de Longchamp grâce à sa pouliche Dream And Do. Mais il était aussi depuis 2019 dans le viseur des instances disciplinaires de France Galop, la société organisatrice des courses hippiques. Après deux amendes infligées en 2019 et 2020 pour avoir administré à ses chevaux des substances interdites sans avoir pu les justifier par une ordonnance du vétérinaire au moment du contrôle, il a écopé le 9 juin dernier d'une suspension pendant trois mois avec sursis de ses fonctions d'entraîneur.

L'un de ses poulains avait subi une infiltration de corticoïdes six jours avant de remporter une course sur un hippodrome de Lyon, alors que le délai légal est de 14 jours. Frédéric Rossi a fait appel de cette décision, plaidant "que cela relève uniquement d'un problème organisationnel et en aucun cas d'une intention délibérée".

"La lutte antidopage est une priorité absolue de la filière des courses qui y consacre un budget annuel de 10 millions d'euros", a réagi France Galop dans un communiqué. "Ainsi, la filière hippique réalise près de 30.000 contrôles antidopage par an, en course, à l'entraînement, en sortie d'entraînement et à l'élevage, à la faveur de contrôles inopinés", ajoute la société de courses hippiques.