Vaste coup de filet des gendarmes dans le golfe de Saint-Tropez pour un trafic de cocaïne et d'héroïne

Il a fallu neuf mois d'enquête aux gendarmes de la brigade de recherches de Gassin Saint-Tropez pour ébranler l'alimentation du Golfe de Saint-Tropez en drogue en tout genre. Un travail minutieux, de longue haleine, qui s'est soldé par l'interpellation en début de semaine dernière dans différentes communes du secteur de onze personnes. 75.000 euros en liquide ont été saisis lors des perquisitions, ainsi que huit armes à feu. Les enquêteurs ont également mis la main sur deux kilos de cocaïne dont la valeur à la revente est estimée à plus de 160.000 euros. Du cannabis, de l'ecstasy, et de l'héroïne ont également été découverts. Au terme des 96 heures de garde à vue, et des présentations : onze personnes ont été mises en examen dont sept ont été écrouées. Les quatre autres (dont trois femmes) ont été placées sous contrôle judiciaire.

Ce qui interpelle dans cette affaire, c'est la diversification des produits. "Un phénomène qualifié d'émergent" par Patrice Camberou, le Procureur de la République de Draguignan qui note "la très claire diversification des produits proposés" et la présence d'héroïne, absente quasiment jusqu'alors de ce type de trafic dans cette zone du département. "Cela correspond sans doute à une demande des consommateurs. Et c'est particulièrement inquiétant y compris en termes de santé publique, pas uniquement pour les trafics" détaille le magistrat à France Bleu Provence .

L'été de tous les dangers

Un trafic ultra lucratif qui brasse beaucoup d'argent liquide et qui permet un train de vie très élevé à ses bénéficiaires. Une organisation criminelle très structurée, qui vit au jour le jour, calquant son activité sur la fréquentation du golfe de Saint-Tropez, moindre en début d'année, mais extrêmement élevée en période estivale.

C'est à cette période que les go-fast, ces voitures chargées à bloc de drogue ont été multipliées au départ de l'Espagne pour rejoindre le Var. À la tête de ce réseau, un homme avec un travail pourtant bien placé, et ses adjudants. Parmi eux d'ailleurs, des consommateurs qui servaient aussi de petites mains pour distribuer la marchandise.