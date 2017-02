Vaste descente de police dans le quartier de la Californie à Nice.

Opération combiné des forces de l'ordre et de l'Etat dans une rue de Nice. Objectif: tout contrôler !

Tout contrôler. C'était bien l'objectif ce mardi en fin de matinée pour la police nationale qui coordonnait une vaste et démonstrative descente de police dans la rue Jean Vigo, à l'ouest de la ville de Nice. Une centaine de policiers municipaux, nationaux, douaniers et agents des services de l'Etat ont alors perquisitionné et visité les différents commerces de la rue.

Tout est passé au crible

Epiceries, bars, coiffeurs, laveries, tout est passé au crible pour faire taire les suspicions et soupçons de trafics en tout genre que traînent cette rue et celle d'à côté, la rue Auguste Pegurier. "C'est une rue spéciale, nous confie Michel, habitant le quartier. La police vient souvent car il y a beaucoup de trafics". "Hier encore, des pétards ont été lancés, nous précise un autre habitants. On aurait cru des coups de feu. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui", se demande-t-il.

4 personnes interpellées

La fourrière emporte quelques voitures, des procès verbaux sont dressés, les douanes avec des chiens cherchent de la drogue, des cigarettes et alcool de contrebande. Après 2 heures et demi de contrôles les forces de l'ordre s'en vont. 4 personnes ont été interpellées pour détention de stupéfiants et séjours irréguliers. Plusieurs procédures sont encore en cours.