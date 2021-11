Sept agriculteurs français et un vétérinaire espagnol arrêtés au Pays basque pour trafic d'antibiotiques

Vaste opération de la justice française et des autorités espagnoles contre un trafic de produits vétérinaires. Mardi, sept exploitants agricoles français et un vétérinaire espagnol ont été arrêtés et placés en garde à vue. Le trafic porte sur des produits antibiotiques.