Vaste opération anti-drogue à Béziers

Les policiers de Béziers ont mené une vaste opération anti-drogue ce lundi dans plusieurs quartiers de la ville. Une quinzaine de suspects interpellés et des perquisitions fructueuses.

Importante opération anti-drogue ce matin à Béziers : 170 policiers mobilisés, notamment des hommes du commissariat de Béziers appuyés par des CRS, le RAID et la Brigade d’intervention et de recherche (BRI). Sans compter les chiens dressés pour détecter les stupéfiants, les armes et les billets de banque. Dans le ciel un hélicoptère a survolé la ville.

Les forces de l'ordre se sont déployées dans le centre ville et plusieurs quartiers en zone de sécurité prioritaire (ZSP), notamment l'Iranget, dans le secteur des arènes.

Une quinzaine de personnes ont été arrêtées et placées en garde vue. Elle pourront être retenues pendant 96h. De nombreuses perquisitions effectuées à partir 6 heures "se sont révélées fructueuses" selon le commissaire de Béziers, Benoît Desmartin, sans autre précision.

L’enquête a commencé il y a plusieurs mois. Ce lundi matin, les policiers intervenaient dans le cadre d'un commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction.