Vaste opération anti-drogue de la gendarmerie à Saint-Denis-d'Anjou, Bouessay, Saint-Brice, Val-du-Maine

Une vaste opération de contrôle routier s'est déroulée lundi 20 mars en fin de journée, menée par la gendarmerie de la Mayenne à Saint-Denis-d'Anjou, Bouessay, Saint-Brice et Val-du-Maine, des communes situées dans le sud-est du département. Ce type d'action, qui se déroule régulièrement, avait pour but de lutter contre le trafic de drogue entre la Mayenne et la Sarthe via des axes secondaires. Les gendarmes de Château-Gontier-sur-Mayenne ont arrêté et fouillé une centaine de voitures, aucune ne transportait des stupéfiants. Plusieurs délits routiers ont été relevés dont une conduite sous l'emprise de cannabis.

ⓘ Publicité