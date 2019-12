Vaste opération anti-drogues à Belfort, plusieurs personnes en garde à vue

Belfort, France

Une importante opération de police s'est déroulée mardi soir à Belfort, dans le cadre d'une enquête visant à démanteler un trafic de stupéfiants, a-t-on appris ce mercredi, confirmant une information de nos confrères de l'Est Républicain.

Deux épiceries perquisitionnées

Deux commerces d'alimentation générale et plusieurs appartements ont été ciblés par les forces de l'ordre, mardi soir, entre 20h et 23h, de manière coordonnée en plusieurs endroits de Belfort : dans le quartier de la gare, dans le quartier des Forges, et ailleurs dans l'agglomération belfortaine.

Une perquisition a notamment été menée vers 23h dans une épicerie du quartier de la gare, Easy Shop, située au 27 avenue Wilson à Belfort. Ce commerce, ouvert en 2011, faisait l'objet d'une surveillance particulière depuis plusieurs mois. Une autre perquisition a également eu lieu à l'épicerie Les Forges Market, située en face du camping de l'étang des Forges.

Cette épicerie du quartier de la gare, Easy Shop, située au 27 avenue Wilson à Belfort a été perquisitionnée. - Capture d'écran Google Map

Au total, selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard,"une douzaine de personnes" ont été interpellées et placées en garde à vue à l'issue des perquisitions. Les policiers ont également saisi de la drogue, dans des quantités jugées "pas très importantes".

Une cinquantaine de forces de l'ordre

Pour les besoins de cette opération, menée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, un important dispositif a été déployé : des hommes du Raid venus de Strasbourg, des policiers de la sûreté urbaine et de la brigade anticriminalité de Belfort, aidés des chiens renifleurs du groupe d'investigations cynophile de la gendarmerie de Valdahon.

En début de semaine dernière, dans une tout autre affaire, une importante opération de police avait déjà eu lieu dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône, dans le cadre d'une enquête pour l'assassinat d'un Belfortain début septembre près de Mulhouse. Trois personnes avaient été mises en examen et écrouées.

