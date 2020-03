Vaste opération "antistups" dans le Morbihan : neuf personnes interpellées

Près de 200 policiers, gendarmes et agents des douanes du Morbihan se sont mobilisés dans tout le département ce lundi 9 mars pour mener une vaste opération contre le trafic et la consommation de stupéfiants.

La gendarmerie nationale a mobilisé 115 militaires à Questembert, Pontivy, Ploemeur, Saint-Avé, Séné, Plescop ou Ploërmel, certains avec des chiens renifleurs. Les gendarmes ont contrôlé 500 véhicules durant l'après-midi. Huit automobilistes ont été interpellés alors qu'ils avaient trop bu, sept étaient sous l'emprise de stupéfiants. Trois automobilistes avaient de la drogue sur eux ou dans leur véhicule.

Méthadone, cannabis et cocaïne

Deux conducteurs étaient au volant malgré l'annulation de leur permis. Par ailleurs, 34 autres infractions au code de la route ont été relevées, dont quatre conduites avec usage du téléphone portable au volant et trois automobilistes ont été verbalisés pour ne pas avoir porté leur ceinture de sécurité.

De leur côté, les policiers de Vannes et Lorient ont contrôlé 98 personnes et en ont interpellé neuf dont six pour trafic de stupéfiants. De la méthadone, de la résine de cannabis et de la cocaïne ont été saisies. La police a par ailleurs mis la main sur des cigarettes de contrebande.