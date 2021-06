Vaste opération de contrôle nocturne menée par la Gendarmerie sur l'autoroute A63 à Urrugne

Les forces de l'ordre montrent leurs muscles. Une vaste opération de contrôle de tous les véhicules arrivant du sud, s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'autoroute A63. Des Dizaines de poids lourds et voitures ont été déviés sur l'aire de repos d'Urrugne. Des contrôles systématiques ont été réalisés pour rechercher drogue, armes, voitures volées ou clandestins. 135 militaires et policiers ont été mobilisés entre 23H et 2H du matin.

Des équipes cynophiles mobilisées © Radio France - Paul Nicolaï

Axe très fréquenté

Comme le précise le patron de la Gendarmerie dans les Pyrénées-Atlantiques, le Colonel Baptiste Bartoli, cette opération "est beaucoup plus qu'un simple contrôle routier". Sur un axe extrêmement fréquenté, qui voit passer 3 millions 300 000 camions par an entre Biriatou et Bayonne nord, toutes les formes de criminalité organisées cherchent à se dissimuler. Cette opération nocturne de contrôles systématiques, visait donc tous les types de délinquances: drogues, armes, trafics de cigarettes, immigrations clandestines. On ne connait pas encore le bilan chiffré de cet imposant déploiement de forces, mais les moyens ont été mis en oeuvre pour faire passer le message.

Les voitures dirigées sur l'aire de repos d'Urrugne © Radio France - Paul Nicolaï

Une coordination inter-services

135 militaires et policiers ont été mobilisés. Il y avait aussi des fonctionnaires de la police aux frontières, des CRS, des douaniers, des fonctionnaires de la répression des fraudes, de l'inspection du travail et de l'URSSAF. Des spécialistes des faux papiers et des voitures volées ont également été mobilisés. Une équipe de la Guardia Civil espagnole était aussi sur place. De nombreux poids lourds ont été passés au peigne fin dans le cadre du respect de la chaîne alimentaires. Cette opération était aussi un test afin de voir comment divers services peuvent travailler main dans la main. L'ensemble du dispositif a été supervisé par le Sous-préfet de Bayonne Philippe Le Moing-Surzur et le procureur de la République Jérôme Bourrier.

Sur place toute la nuit le Sous-préfet de Bayonne Philippe Le Moing-Surzur © Radio France - Paul Nicolaï