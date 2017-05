Vaste opération de contrôle sur l'autoroute A 63 dans les Landes

Face à la multiplication des accidents de camions sur l'autoroute entre Bordeaux et le Pays Basque, plus de soixante gendarmes et douaniers ont quadrillé le secteur ce lundi après midi.

Les accidents se multiplient depuis quelques semaines sur l'autoroute A63. La semaine dernière, un chauffeur espagnol est mort écrasé dans sa cabine en Gironde.

Les autorités ont lancé une vaste opération de contrôle avec pas moins de 40 gendarmes sur l'autoroute et en dehors pour vérifier que les poids lourds respectent l'interdiction de circuler sur les départementales. Ajoutez à ça une dizaine de motards, autant de douaniers et trois inspecteurs du travail.

De 13 heures à 17 heures de Saint Geours de Maremne à Ondres, le secteur était complètement quadrillé, y compris dans le ciel avec la surveillance d'un hélicoptère de la gendarmerie de Bayonne. L'hélicoptère équipé d'une caméra, et qui transporte un gendarme, signale aux troupes au sol, les chauffeurs qui ne respectent pas les distances de sécurité. Les motards rattrapent les fautifs et les font sortir de l'autoroute afin de les verbaliser.

L'oiseau bleu qui vous a surveillé ce lundi après-midi. © Radio France - Christophe Van Veen

Dans le collimateur, en priorité, on traque la distance de sécurité, non respectée entre camions, et source de nombreux accidents comme nous l'explique le lieutenant Octave Céréso, chef du peloton autoroutier de Castets, interrogé par Christophe Van Veen, qui est allé vérifier ses dires dans le ciel, dans l'hélicoptère.

Décollage immédiat ! Copier

Vue du ciel © Radio France - Christophe Van Veen

Le bilan de la journée : 110 infractions pour les poids lourds en quelques heures. Sur l'autoroute, 27 chauffeurs ont été sanctionnés pour non respect des distances de sécurité, soit une amende de 90 euros et trois points retirés sur le permis. 24 poids lourds se sont doublés malgré l'interdiction. Et 14 chauffeurs n'avaient pas respecté les temps de repos.