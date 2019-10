Vaste opération de contrôle sur les routes, dans les gares, les ports et les aéroports bretons

Des contrôles ont eu lieu sur l'aire du Hil sur la nationale 137 entre Rennes et Nantes

Rennes, France

C'est une vaste opération de contrôle "comme on en mène une à deux par an, compte tenu de l'ampleur du dispositif" explique la responsable de la communication de la gendarmerie en Bretagne. 250 militaires étaient mobilisés toute la journée de ce jeudi 17 octobre. Ils ont opéré des contrôles sur les routes, mais aussi dans les trains, les gares, les aéroports. L'objectif est de lutter contre la délinquance et l'insécurité routière.

"Il s'agit d'assurer la sécurité de tous, que ce soit sur la route mais aussi dans les gares, les aéroports et les ports" explique le général Alain Pidoux, commandant de la région de gendarmerie Bretagne, invité de France Bleu ce vendredi.

Il y avait 19 points de contrôles en Bretagne. Une opération menée par la gendarmerie, en partenariat avec les services des douanes, les services vétérinaires, la Dréal et la DIRO.

Résultat de cette journée : "Nous avons relevé des utilisations de faux documents et il y a eu 15 retraits immédiats de permis pour conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiant" détaille Alain Pidoux.

"Mais ce n'est pas les chiffres qui m'intéresse, c'est sauver des vies. Et pouvoir dire qu'on a moins de morts sur les routes de Bretagne".