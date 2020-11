Vaste opération de contrôles de police en gare de Nîmes

Ce mercredi, 24 policiers de la direction départementale de la sécurité publique du Gard, mais aussi quatre policiers Aux Frontières appuyés par un équipage de la police municipale et par cinq agents de la police ferroviaire ont procédé à une opération anti-délinquance en gare de Nîmes (Gard). Objectif : "prévenir tout acte délictuel et assurer la sécurité des transports et des usagers".

Le bilan de l'opération : sur 87 personnes contrôlées, 12 personnes étaient en infraction et ont fait l'objet de verbalisation : cinq pour non présentation de l'attestation dérogatoire de déplacement et sept pour non port du masque.

Les policiers ont par ailleurs procédé également à une visite et une inspection des parkings sous-terrains de la gare avec les chiens policiers spécialisés en recherche de stupéfiants/billet et d'armes et de munitions.